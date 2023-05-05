Знімали в Києві: Тіна Кароль після скандалу з росіянами випустила нову версію кліпу "Мед"

Українська співачка Тіна Кароль нещодавно потрапила у скандал через те, що участь у зйомках кліпу на новий трек "Honey & Мед" брали росіяни. Артистка одразу видалила кліп, а тепер опублікувала оновлену версію.

Тіна Кароль представила атмосферне відео на українськомовну версію пісні "Мед". Раніше вона пояснила, чому видалила попередній кліп.

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Співачка після скандалу навколо її кліпуна пісню "Honey & МЕД", випустила нову версію відео. У кліпі трек звучить суто українською мовою.

Відомо, що нове відео Тіна Кароль зняла на вулицях Києва. У ролику артистка знову закутана у білу ковдру на тлі столиці. За її слова, ковдра у кліпі є символом фортеці, у якій заховане її серце.

Цікаво, що в основу нового кліпу лягли зворушливі кадри від шанувальників Тіни Кароль. Вони на знак підтримки організували своєрідний флешмоб й опублікували у соцмережах кавери під пісню "Мед".

Для чого дійсно потрібна сміливість, так це для щирості. Я дякую всім, хто був небайдужий до долі пісні "Мед" і своєю щирою підтримкою подарував пісні друге життя, зробив можливим прем'єру кліпу "Мед" українською мовою,

– прокоментувала Кароль.

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Що відомо про скандал навколо кліпу "Honey & МЕД":

Скандал навколо відео на англо-українську пісню "Honey & МЕД" Тіни Кароль розгорівся одразу після прем'єри відео. Причиною стало те, що до роботи над відео доклали руки росіяни.

З'ясувалося, що до комп'ютерної графіки мають стосунок люди з російським громадянством. Про це Кароль дізналася лише після виходу відео.

Через це Кароль негайно видалила кліп з мережі. Зазначимо, що сам кліп співачка замовляла в американської компанії "Beverly Films", засновником якої є український режисер Генрі Ліпатов.

До слова, Тіна Кароль – одна з найвідоміших українських співачок. Вона перебуває на сцені вже більше як 20 років. За цей раз її образ неодноразово змінювався: від строгих костюмів до елегантних суконь. Як змінювалась Тіна Кароль та її стиль – читайте у нашій статті.