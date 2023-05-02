Відомий ведучий та інтерв'юер Слава Дьомін поділився зірковими світлинами на своїй сторінці. Він опублікував милі селфі з Тіною Кароль.

Дивіться також Мені самій огидно, – Тіна Кароль видалила кліп після скандалу з причетністю росіян

Селфі Слави Дьоміна і Тіни Кароль

Співачка днями презентувала на радіо нову пісню "Honey & Мед". У перерві вона поспілкувалась та зробила спільні кадри з ведучим.

Слава Дьомін показав, як артистка зобразила його на папері. Вона намалювала ведучому великі вуха та круглі очі.

"Тут одна художниця намалювала мій портрет і каже, що один в один. Схожий?" – запитав Дьомін у прихильників.



Тіна Кароль і Слава Дьомін / Фото з інстаграму Дьоміна

Спільні фото зірок розвеселили мережу. Вони жартують у відповідь у коментарях під фото.

"Такий портрет хоч на аукціон виставляй";

"А чого, нормально Тіна малює, схожий";

"Мабуть, дуже серйозна тема була, всі таки стриманні";

"Та ні, більше на колобка схожий";

"Тіна ще та художниця".

Додамо, що через пісню "Honey & Мед" Тіна Кароль втрапила у скандал. Вона презентувала не лише композицію, але й кліп. Та уважні шанувальники помітили, що серед команди, яка працювала над відеороботою, є росіяни.

У день прем'єри артистка пояснила, що над кліпом працював український режисер Генрі Ліпатов, у якого є своя компанія у США. За словами Тіни, вона не знала, що в команді працюють люди з російським громадянством чи будь-яким іншим зв'язком з Росією. Тіна Кароль видалила відео з майданчиків та підкреслила, що їй дуже важлива репутація.