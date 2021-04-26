Тіна Кароль підкорила бездоганними сукнями на "Голосі країни": фото розкішних образів

Зіркова тренерка 11 сезону шоу "Голос країни" Тіна Кароль вкотре підкорила публіку бездоганним стилем. Для суперфіналу співачка обрала одразу дві білі сукні з відвертими розрізами.

У суперфіналі "Голосу країни" українська попдіва бореться за перемогу разом з Юлією Тимочко. Тіна Кароль підтримала свою учасницю та заспівала з нею на одній сцені. Вони виконали знамениту пісню Володимира Івасюка "Балада про мальви". Для цього зіркова тренерка змінила головний образ. Фото її look дивіться далі.

До теми Катя Осадча обрала вишукану чорну сукню для суперфіналу "Голосу країни"

Перший образ Тіни Кароль на "Голосі країни"

Для суперфіналу "Голосу країни" артистка обрала бездоганну білу сукню з довгими прозорими рукавами та блискучим камінням у зоні декольте. Родзинкою обтислого вбрання став глибокий розріз до стегон, який дозволив Тіні Кароль продемонструвати підтягнуті ніжки.

Білосніжну сукню тренерка проєкту довершила ніжними аксесуарами. Волосся вона вклала в елегантні локони, а візажисти зробили їй фірмовий макіяж з яскраво-червоною помадою. Перший образ Тіни Кароль спокусливий і вишуканий водночас.

Тіна Кароль на "Голосі країни" / Скриншот з відео

Другий образ Тіни Кароль на "Голосі країни"

Для дуету з Юлією Тимочко зіркова тренерка обрала не менш розкішний образ. Вона вийшла на сцену у вечірній атласній сукні білого кольору. Це вбрання з об'ємною вставкою на плечі та на талії, відвертим декольте і спокусливим розрізом посередині.

Тіна Кароль на "Голосі країни" / Скриншот з відео

Тіна Кароль і Юлія Тимочко на "Голосі країни" / Скриншот з відео

Тіна Кароль і Юлія Тимочко на "Голосі країни" / Фото з інстаграму проєкту