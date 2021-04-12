Украинская певица и звездный тренер "Голоса страны" Тина Кароль покорила ярким образом в четвертьфинале проекта. Она предстала перед камерой в ярком платье салатового цвета с обольстительным декольте и вырезом на ноге.

Артистка каждый раз поражает сторонников безупречным внешним видом. Она появляется на публике в соблазнительных аутфитах и демонстрирует прелести своего тела.

Смотрите также У Тины Кароль случайно расстегнулась платье в эфире: курьезное видео

Яркий образ Кароль в четвертьфинале "Голоса страны"

Для первого прямого эфира "Голоса страны-11" исполнительница выбрала яркое платье салатового цвета с блестящим отделкой спереди и сзади. Наряд совмещал в себе тонкие бретели, пикантное декольте, подчеркнул пышный бюст и соблазнительный вырез на ноге. Такой look звезда объединила с темными туфлями-лодочками на каблуках.

Волосы Тина Кароль уложила в роскошные фирменные локоны и сдвинула в сторону. На лице она сделала непревзойденный макияж с матовой помадой нюдового цвета на губах.