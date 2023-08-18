"Нехай ідуть в ср*ку": Тіна Кароль під час концерту послала всіх росіян – кумедне відео

Українська співачка Тіна Кароль днями провела концерт у Чернігові. Проте під час її виступу почалася повітряна тривога через можливу ракетну атаку. Кароль це розізлило і вона просто зі сцени послала росіян у ср*ку.

Артистка змушена була переривати концерт через підняту ворогом авіацію та масштабну повітряну тривогу. Тіну Кароль це дуже засмутило.

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Відео з її виступу зʼявилися в соцмережах. На сцені Тіна Кароль показала свою злість та послала росіян через тривогу.

Та нехай йдуть вони у ср*ку. Сьогодні буде повноцінний концерт і байдуже що. Зрозуміло? Дякую всім вам, ви надзвичайні,

– сказала Тіна Кароль.

Її слова глядачі в залі зустріли шаленими оплесками та радісними криками. Підтримали зірку і користувачі мережі, які натрапили на відео з концерту:

"А дійсно, хай ідуть в ср*ку",

"Найкраща. Слава Україні",

"Ще одна базована фраза від Тіни в арсеналі".

Артистка також здивувала шанувальників незвичним концертним образом. Так, вже після тривоги Кароль вийшла на сцену в широких джинсах, топі та босоніж. Вона зізналася, що попросила цей одяг у когось за сценою, чим розсмішила глядачів.

Днями сталася ще одна курйозна ситуація на концерті Кароль. Посеред пісні артистка випадково запустила мікрофон в глядачів. На щастя, ніхто з відвідувачів не постраждав, а Тіна не розгубилася та продовжила концерт.