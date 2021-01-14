Уже три года российские соцсети и сервисы запрещены в Украине. Однако отечественные звезды до сих пор имеют профили на заблокированных сайтах. В частности, Тина Кароль призвала поклонников подписываться на нее в "Одноклассниках".

Тина Кароль – украинская поп-дива с 1,7-миллионной армией поклонников в инстаграме. Поэтому за профилем певицы тщательно следят поклонники как из Украины, так и из-за рубежа. В одном из инстаграм-сторис артистка опубликовала новое фото и прикрепила ссылку на аккаунт в "Одноклассниках", которые уже три года находятся под запретом для украинских пользователей.

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Тина Кароль оскандалилась из-за соцсети "Одноклассники"

Исполнительница позировала в объективе знаменитого фэшн-фотографа Ксении Каргиной. Кадром с новой съемки звезда поделилась в личном профиле в инстаграме. Она позировала в белом атласном одеянии с фантастическим вечерним макияжем и укладкой с мокрым эффектом.

Тина Кароль продублировала фото в сторис, добавив ссылку на профиль в российской социальной сети "Одноклассники". Похоже, звезда недавно зарегистрировалась в запрещенной соцсети и стремится увеличить свою аудиторию.

Тина Кароль в "Одноклассниках" / Фото Instagram Stories / @tina_karol

Напомним, 15 мая 2017 года указом президента Украины Петра Порошенко были введены дополнительные санкции в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов. Под запретом оказались веб-ресурсы "ВКонтакте", "Одноклассники", "Mail.ru", "Яндекс" и другие.

В мае прошлого года Владимир Зеленский продлил запрет на российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" еще на три года.