Українська співачка Тіна Кароль гастролювала Україною, а в середу, 17 березня, оголосила про скасування всіх запланованих концертів. Причину артистка наразі не повідомляє.

Зірка поширила інстаграм-сторіз, яке збентежило її фанатів. Прихильники Кароль не розуміють, чому вона вирішила скасувати усі виступи.

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Тіна Кароль скасувала концерти

Співачка оприлюднила фрагмент з концерту, яким повідомила, що концертів не буде. На відео Тіна зробила надпис, у якому попросила вибачення у прихильників, які чекали на її виступи. Зірка повідомила, що їх не буде. Причину такого рішення виконавиця не оголосила, проте зазначила, що це залежить не від неї. Тіна побажала усім фанатам здоров'я.

Вдячна усім, хто чекав на концерти. У ситуації, яка від мене не залежить, вони не відбудуться. Всі будьте здорові!

– написала Кароль.



Тіна Кароль скасувала концерти / Скриншот інстаграм-сторіз Тіни Кароль

У мережі вже активно обговорюють це сторіз. Серед варіантів, чому Тіна скасувала виступи, фанати виокремлюють можливі проблеми з її здоров'ям, а також те, що днями через сплеск захворюваності на коронавірус в Україні можуть скасувати будь-яку концертну діяльність.

Зазначимо, за останню добу в Україні виявили COVID-19 в 15 053 людей, що є найбільшим показником від початку року. Від ускладнень хвороби померли 267 пацієнтів. Понад 6 тисячам вдалося одужати.