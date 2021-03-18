Украинская певица Тина Кароль гастролировала по Украине, а в среду, 17 марта, объявила об отмене всех запланированных концертов. Причину артистка пока не сообщает.

Звезда распространила инстаграм-сторис, которое смутило ее фанатов. Поклонники Кароль не понимают, почему она решила отменить все выступления.

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Тина Кароль отменила концерты

Певица обнародовала фрагмент с концерта, которым сообщила, что концертов не будет. На видео Тина сделала надпись, в которой попросила прощения у поклонников, ожидавших ее выступления. Звезда сообщила, что их не будет. Причину такого решения исполнительница не объявила, однако отметила, что это зависит не от нее. Тина пожелала всем фанатам здоровья.

Благодарна всем, кто ждал концертов. В ситуации, которая от меня не зависит, они не состоятся. Все будьте здоровы!

– написала Кароль.



Тина Кароль отменила концерты / Скриншот инстаграм-сторис Тины Кароль

В сети уже активно обсуждают это сторис. Среди вариантов, почему Тина отменила выступления, фанаты выделяют возможные проблемы с ее здоровьем, а также то, что на днях из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в Украине могут отменить любую концертную деятельность.

Отметим, за последние сутки в Украине выявили COVID-19 в 15 053 человек, что является наибольшим показателем с начала года. От осложнений болезни умерли 267 пациентов. Более 6 тысячам удалось выздороветь.