З 24 лютого на озброєнні захисників України з'явилося багато сучасної військової техніки – від Байрактарів до Джавелінів. На честь них зараз називають домашніх улюбленців і навіть дітей. Не оминув це тренд і Тіну Кароль, кішка якої довгий час залишалася без ім'я.
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Тіна Кароль назвала кішку Джавеліна
Сурова і хоробра, моя котя отримала ім'я, нарешті. Джавеліна. Завжди звала її котя,
– поділилася Тіна Кароль.
Кішка Тіни Кароль Джавеліна / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки
Нагадаємо, раніше Кароль заявляла, що не розсекречуватиме, коли повернеться до Києва. Вона обіцяла зробити це по-тихому, адже на неї, як на публічну людину, можуть рівнятися.
"Не хочеться робити з цього ґвалт, тому що я буду наражати людей на небезпеку. Це лотерея", – зізнавалась Тіна Кароль.