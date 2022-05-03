З 24 лютого на озброєнні захисників України з'явилося багато сучасної військової техніки – від Байрактарів до Джавелінів. На честь них зараз називають домашніх улюбленців і навіть дітей. Не оминув це тренд і Тіну Кароль, кішка якої довгий час залишалася без ім'я.

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Тіна Кароль назвала кішку Джавеліна

Сурова і хоробра, моя котя отримала ім'я, нарешті. Джавеліна. Завжди звала її котя,

– поділилася Тіна Кароль.

Кішка Тіни Кароль Джавеліна / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки

"Джавеліни" – переносні протитанкові ракетні комплекси, що призначені для ураження бронетехніки, гелікоптерів та укріплень на землі. Їх Збройні Сили України отримують здебільшого від США.

Нагадаємо, раніше Кароль заявляла, що не розсекречуватиме, коли повернеться до Києва. Вона обіцяла зробити це по-тихому, адже на неї, як на публічну людину, можуть рівнятися.

"Не хочеться робити з цього ґвалт, тому що я буду наражати людей на небезпеку. Це лотерея", – зізнавалась Тіна Кароль.