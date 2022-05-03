С 24 февраля на вооружении защитников Украины появилось много современной военной техники – от Байракторов до Джавелинов. В честь них сейчас называют домашних питомцев и даже детей. Не обошел это тренд и Тину Кароль, кошка которой долгое время оставалась без имени.

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Тина Король назвала кошку Джавелина

Суровая и храбрая, моя котя получила имя, наконец. Джавелина. Всегда звала ее котя,

– поделилась Тина Кароль.

Кошка Тины Кароль Джавелина / Скриншот из инстаграм-сторис певицы

"Джавелины" – переносные противотанковые ракетные комплексы, предназначенные для поражения бронетехники, вертолетов и укреплений на земле. Их Вооруженные Силы Украины в основном получают от США.

Напомним, ранее Кароль заявляла, что не будет рассекречивать, когда вернется в Киев. Она обещала сделать это по-тихому, ведь на нее, как на публичного человека, могут равняться.

"Не хочется делать из этого шумиху, потому что я буду подвергать людей опасности. Это лотерея", – признавалась Тина Кароль.