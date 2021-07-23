Тіна Кароль та гурт KAZKA несподівано презентували спільну пісню

Популярна українська співачка Тіна Кароль та успішний гурт KAZKA заспівали дуетом на концерті "Вечір прем'єр". Однак почути їхню композицію повністю можна буде у День незалежності.

22 липня у Києві пройшов "Вечір прем'єр" з Катею Осадчою, на якому виступила велика кількість українських музикантів. Серед них були Тіна Кароль та відомий гурт KAZKA.

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Спільна пісня від KAZKA та Тіна Кароль

На концерті виконавиці несподівано заспівали дуетом. Їхня композиція отримала назву "Зірочка". Однак послухати пісню повністю шанувальники зможуть на День незалежності, коли виступ вийде в ефір.

Тіна Кароль та Олександра Заріцька навмисне обрали схожі вбрання для спільного виступу. Солістка гурту позувала у чорній сукні-сорочці з блискучим верхом, а Тіна приміряла напівпрозорий білий костюм також з блискітками.

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