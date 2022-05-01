Тіна Кароль босоніж виступила на концерті в Литві: відео з благодійного заходу
Джерело:інстаграм Тіни Кароль
Днями у Литві відбувся великий благодійний концерт. Тіна Кароль виступила на сцені босоніж.
Популярна українська співачка Тіна Кароль днями взяла участь у благодійному концерті на підтримку Україну. Він відбувся у місті Каунас на стадіоні Žalgirio arena.
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Тіна Кароль виступила босоніж
Виконавиця вийшла на сцену босоніж. Вона виконала свої найгучніші та символічні хіти – "Вільна", "Україна – це ти".
"Сила в єдності! Ми міцні, тому що ви в єдності. І ви міцні, тому що ми в єдності. Сьогодні в нас загальна біда. Сьогодні ми просто хочемо бути Україною, самоідентифікація є нашою ціллю. Наше життя, наша мова, наша доля – наша справа. Нікому не дамо торкатися нашої землі! Тому ми міцні, тому ми – Україна. Сьогодні кожен з вас українець, тому що ми в силі єдності. Слава націям, слава Україні!" – поділилась Тіна Кароль.
Під час емоційного виступу на екрані показували фото з України. Зал підтримував співачку бурхливими оплесками.
На каунаській сцені окрім Тіни Кароль виступили Руслана, Настя Каменських та Надя Дорофєєва. Усі кошти з заходу підуть на потреби українців.
Тіна Кароль виступила у Литві: відео
Останні виступи Тіни Кароль
- Близько 2 мільйонів гривень зірка зібрала на благодійному концерті в Ізраїлі.
- Тіна Кароль разом з Юлією Саніною, Надею Дорофєєвою та Катериною Павленко з Go_A заспівала у Польщі – на благодійному матчі на підтримку України.
- Знаменитість виконала гімн України у Венеції на відкритті виставки "Це Україна: Захищаючи свободу" на Венеційській бієнале 2022.