Тіна Кароль босоніж виступила на концерті в Литві: відео з благодійного заходу

Днями у Литві відбувся великий благодійний концерт. Тіна Кароль виступила на сцені босоніж.

Популярна українська співачка Тіна Кароль днями взяла участь у благодійному концерті на підтримку Україну. Він відбувся у місті Каунас на стадіоні Žalgirio arena.

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Тіна Кароль виступила босоніж

Виконавиця вийшла на сцену босоніж. Вона виконала свої найгучніші та символічні хіти – "Вільна", "Україна – це ти".

"Сила в єдності! Ми міцні, тому що ви в єдності. І ви міцні, тому що ми в єдності. Сьогодні в нас загальна біда. Сьогодні ми просто хочемо бути Україною, самоідентифікація є нашою ціллю. Наше життя, наша мова, наша доля – наша справа. Нікому не дамо торкатися нашої землі! Тому ми міцні, тому ми – Україна. Сьогодні кожен з вас українець, тому що ми в силі єдності. Слава націям, слава Україні!" – поділилась Тіна Кароль.

Під час емоційного виступу на екрані показували фото з України. Зал підтримував співачку бурхливими оплесками.

На каунаській сцені окрім Тіни Кароль виступили Руслана, Настя Каменських та Надя Дорофєєва. Усі кошти з заходу підуть на потреби українців.

Тіна Кароль виступила у Литві: відео

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