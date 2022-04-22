Відкриття виставки, яку організували Фонд Віктора Пінчука, Офіс Президента та Міністерство культури України, відбулося 21 квітня. Воно почалося зі звернення президента України Володимира Зеленського.

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В офіційній частині також виступили:

мер Венеції Луїджі Бруньяро;

президент Венеційської бієнале Роберто Чікутто;

український бізнесмен Віктор Пінчук;

лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук;

посол України в Італії Ярослав Мельник.

На захід запросили народну артистку України Тіну Кароль. Вона вийшла на сцену у надзвичайно красивій вишиваній сукні, туфлях на підборах, з акуратною зачіскою та ніжним макіяжем. Перед усіма присутніми виконавиця без музичного супроводу заспівала гімн України.

Тіна Кароль у Венеції виконала гімн України: дивіться відео онлайн

Зверніть увагу! Перша леді України Олена Зеленська відзначила важливість мистецтва у час війни. Вона звернулась до учасників і гостей Венеціанської бієнале. Що вона написала у листі, який прочитав посол України в Італії, – дізнавайтеся за посиланням.

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