Відкриття виставки, яку організували Фонд Віктора Пінчука, Офіс Президента та Міністерство культури України, відбулося 21 квітня. Воно почалося зі звернення президента України Володимира Зеленського.
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В офіційній частині також виступили:
- мер Венеції Луїджі Бруньяро;
- президент Венеційської бієнале Роберто Чікутто;
- український бізнесмен Віктор Пінчук;
- лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук;
- посол України в Італії Ярослав Мельник.
На захід запросили народну артистку України Тіну Кароль. Вона вийшла на сцену у надзвичайно красивій вишиваній сукні, туфлях на підборах, з акуратною зачіскою та ніжним макіяжем. Перед усіма присутніми виконавиця без музичного супроводу заспівала гімн України.
Тіна Кароль у Венеції виконала гімн України: дивіться відео онлайн
Виставка "Це Україна: Захищаючи свободу": головне
- Ця виставка присвячена свободі вибирати, говорити, існувати. Вона підтверджує культурну стійкість України.
- У першій частині представили нові роботи митців, які продовжують жити і працювати в Україні під час війни – Євгенії Бєлорусець, Нікіти Кадана та Лесі Хоменко.
- У другій частині покажуть твори українських митців з міжнародними колегами. Серед представлених авторок та авторів є: Марина Абрамович (Сербія), Олафур Еліассон (Данія), JR (Франція), Демієн Герст (Велика Британія), Борис Михайлов (Україна) і Такаші Муракамі (Японія).