У топі, легінсах і без макіяжу: Тіна Кароль показала тренування у спортзалі – фото та відео

Співачка Тіна Кароль тепер спілкується з фанатами у телеграм-каналі. Саме там показала, як проводить час у спортзалі.

Під час війни Тіна Кароль багато гастролює за кордоном, щоб зібрати кошти для наших захисників. Однак у насиченому концертному графіку не забуває дбати й про себе.

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Фото та відео Тіни Кароль зі спортзалу

Співачка завжди знаходить час, щоб підтримувати спортивну форму. На нових фото та відео Тіна показала спортзал, в якому проходять її тренування. У будинку під Києвом артистка має власний зал. Зараз рідко буває там, тому знаходить зали за кордоном.

Кароль зробила фото та зняла відео, стоячи перед дзеркалом. Вона одягнула чорний топ та легінси. Така форма підкреслила звабливу фігуру виконавиці. Волосся зірка зібрала у пучок ззаду, залишивши лише два пасма, які недбало спадали на обличчя. На тренування Тіна прийшла без макіяжу.

"Кожен наш новий день визначає завтрашній день", – підписала кадри Тіна.

Зазначимо, у телеграм-каналі Кароль все частіше публікує фото в комфортному одязі, без макіяжу та зачіски. Нещодавно вона поділилася світлиною, яку зробила на студії звукозапису. Тоді вона була одягнена в чорні лосини та спортивний светр з написом біля серця "Я поруч". Поєднала такий спортивний look з довгими шкарпетками й кросівками бренду adidas.