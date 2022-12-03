Днями Леся Нікітюк готувала борщ для наших захисників, а тепер побувала на урочистому заході в Монако. Еліна Світоліна зібрала друзів, щоб зібрати кошти на генератори для українських лікарень. Також на події збирали гроші для програм фонду тенісистки.

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В інстаграм-сторіс Леся Нікітюк поділилася кадрами того вечора. На світлинах блогерка зображена з Андрієм Шевченком, Олегом Скрипкою, Тимуром Мірошниченком. Також видно, що Еліну прийшов підтримати її коханий – французький тенісист Гаель Монфіс. Завдяки цьому благодійному вечору вдалося зібрати на підтримку України 170 тисяч євро.

Леся Нікітюк на благодійному вечорі Світоліної / Скриншоти інстаграм-сторіс ведучої

Вишуканий образ Лесі Нікітюк

Також блогерка опублікувала кілька фото, де показала образ, який обрала для цього заходу. Вперше за час війни Леся одягнула сукню та взула підбори. Нікітюк одягнула чорну сукню зі звабливим декольте та високим розрізом на нозі від української дизайнерки Ольги Слонь. Таке вбрання підкреслило довгі стрункі ноги ведучої.

Українські дизайнери найкращі. Відчуваю, що сьогодні ця сукня теж братиме участь в благодійному аукціоні,

– написала Леся під фото.

Look ведуча поєднала з чорними туфлями на підборах від бренду Amina Muaddi. Вперше цим взуттям Леся хизувалася у 2020 році. Тоді його вартість становила понад 30 тисяч гривень. Волосся зібрала в акуратний пучок ззаду, лише два пасма спадали на обличчя. Макіяж Нікітюк був у натуральних відтінках з нюдовим блиском на губах.

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