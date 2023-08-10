Кроме того, ведущий отметил, что это уже не первый случай. Потом супруги Мирошниченко вызвали полицию.
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Тимур Мирошниченко возмутился из-за поведения киевлян
Мужчина опубликовал в инстаграмм-сторис короткое видео, где слышно, как кто-то около его дома громко слушает песню российского исполнителя Ивана Кучина.
Эти и другие виды радости жизни напротив Гидропарка,
– отметил телеведущий.
Кроме того, что это произошло в комендантский час, также в это время в Киеве была объявлена воздушная тревога. Мирошниченко предположил, что песня играла у посетителей бани.
"Особый сюр в том, что сейчас тревога и справа и слева прожекторы шарят по небу в поисках шахедов из той страны, чью музыку слушают посетители ориентировочно бани", — добавил Тимур.
Тимур Мирошниченко пожаловался на соседей из-за русской музыки / Скриншот с инстаграмм-сторис
К слову, в конце июля в Белой Церкви мужчина громко слушал музыку государства-террориста в общественном месте. Это увидела девушка и сделала ему замечание. Тот ответил, что не видит в своих действиях ничего противоправного. После этого он уехал с пляжа. Однако во время конфликта гражданка сняла все события. Она вызвала полицию и передала им всю информацию. Со временем сотрудники Белоцерковского управления полиции установили нарушителя и составили соответствующий административный протокол.