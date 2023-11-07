Є прикладом для інших: стало відомо, хто з зірок отримав нагороду "Тато року"
Джерело:Тімур Мірошниченко
У Києві відбулася церемонія нагородження всеукраїнської премії "Тато року-2023". Переможцем став ведучий Тімур Мірошниченко, який під час війни усиновив хлопчика з дитбудинку.
Для шоумена це вже друга така нагорода. У 2021 році він також став "Татом року".
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Мірошниченко отримав нагороду "Тато року"
Церемонія вручення нагороди відбулася у Києві 5 листопада. Цього року шоумен отримав спеціальну премію "Тато року" – вибір редакції. Мірошниченка вирішили нагородити, бо він своїм прикладом показує та надихає багатьох батьків на усиновлення дитини.
Надзвичайно приємно отримати цю нагороду… Я думаю, вона присвячується всім татам, які вже давно зрозуміли, що між мамою і татом немає жодної різниці для дитини. Ми маємо вміти все, любити і цінувати,
– прокоментував Тімур.
Сам ведучий не зміг бути присутнім на церемонії, тож нагороду забрала його дружина Інні. Вона шокувала заявою, що мріє стати батьками 6 дітей.
"Я дуже вдячна за увагу до моєї сім’ї, до мого чоловіка. Якби не такий чоловік як Тимур, я, напевно, і про першу дитину б не подумала. На днях я сказала чоловіку: "У нас буде шестеро дітей". Він запитав, чи зараз вже купувати автобус, чи пізніше", – пожартувала Інна.
Тімур Мірошниченко двічі став "Татом року" / Фото з соцмереж
Реакція мережі
Шанувальники Тімура Мірошниченка не здивовані його перемогою. Вони вважають, що він дійсно гідний носити це звання:
- "Тімур Мірошниченко – справжній приклад того, як бути добрим татом, навіть якщо ти зірка".
- "Вітаю, ви з дружиною великі молодці!"
- "Мірошниченко – справжній Супертато, який надихає на добро і милосердя".
- "Вітаю! Цілком заслужено".
Що відомо про сім'ю Тімура Мірошниченка: коротко
- Раніше Тімур та Інна Мірошниченки виховували лише двох дітей – 5-річну доньку Мію та 4-річного сина Марка. Це їхні рідні діти.
- У січні цього року пара вирішила всиновити дитину. Згодом вони знайшли хлопчика. Наприкінці липня подружжя забрало 2-річного сина додому. Його назвали Марселем.
- А днями Інна Мірошниченко повідомила, що всиновить ще одну дитину. Цього разу вона подається сама, без чоловіка. Після всиновлення Інна стане умовною "мамою-одиначкою", а потім через суд дитину всиновить і Тімур.