Є прикладом для інших: стало відомо, хто з зірок отримав нагороду "Тато року"

У Києві відбулася церемонія нагородження всеукраїнської премії "Тато року-2023". Переможцем став ведучий Тімур Мірошниченко, який під час війни усиновив хлопчика з дитбудинку.

Для шоумена це вже друга така нагорода. У 2021 році він також став "Татом року".

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Мірошниченко отримав нагороду "Тато року"

Церемонія вручення нагороди відбулася у Києві 5 листопада. Цього року шоумен отримав спеціальну премію "Тато року" – вибір редакції. Мірошниченка вирішили нагородити, бо він своїм прикладом показує та надихає багатьох батьків на усиновлення дитини.

Надзвичайно приємно отримати цю нагороду… Я думаю, вона присвячується всім татам, які вже давно зрозуміли, що між мамою і татом немає жодної різниці для дитини. Ми маємо вміти все, любити і цінувати,

– прокоментував Тімур.

Сам ведучий не зміг бути присутнім на церемонії, тож нагороду забрала його дружина Інні. Вона шокувала заявою, що мріє стати батьками 6 дітей.

"Я дуже вдячна за увагу до моєї сім’ї, до мого чоловіка. Якби не такий чоловік як Тимур, я, напевно, і про першу дитину б не подумала. На днях я сказала чоловіку: "У нас буде шестеро дітей". Він запитав, чи зараз вже купувати автобус, чи пізніше", – пожартувала Інна.



Тімур Мірошниченко двічі став "Татом року" / Фото з соцмереж

Реакція мережі

Шанувальники Тімура Мірошниченка не здивовані його перемогою. Вони вважають, що він дійсно гідний носити це звання:

"Тімур Мірошниченко – справжній приклад того, як бути добрим татом, навіть якщо ти зірка".

"Вітаю, ви з дружиною великі молодці!"

"Мірошниченко – справжній Супертато, який надихає на добро і милосердя".

"Вітаю! Цілком заслужено".

Що відомо про сім'ю Тімура Мірошниченка: коротко