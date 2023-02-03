За 2 кілометри, – Мірошниченко розповів, як російська ракета вибухнула біля дому його батьків

Український ведучий Тимур Мірошниченко розповів, що під час одного з масованих обстрілів ракета впала неподалік будинку його батьків та вибухнула. Все тому, що вони живуть поблизу ТЕЦ.

Український ведучий Тимур Мірошниченко вперше розповів про випадок, що трапився з його батьками. Він поділився, що 10 жовтня ракета впала неподалік від їхнього дому.

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Тимур Мірошниченко про ракету поблизу батьків

Ведучий розповів, що його батьки живуть неподалік від однієї з ТЕЦ. 10 жовтня стався один з перших масованих обстрілів, – тоді російська ракета вибухнула біля дому рідних Тимура.

10 жовтня, коли був перший масований обстріл Києва, три ракети летіли у цю ТЕЦ, але не влучили, а впали неподалік. Одна за 2 кілометри вибухнула, якраз біля будинку моїх батьків. А в них ще й панельний дім, тож ми тоді дуже перехвилювалися,

– зізнався Тимур Мірошниченко.

Шоумен зауважив, що відключення світла зараз його сім'ю не лякають, але складний момент з електрикою був наприкінці листопада. Тоді після обстрілів 3 дні не було світла.

"В нас удома все залежить від світла, навіть вода та опалення. Тож температура опускалася до +8 градусів. У той момент у мене було відчуття, що в усьому винні Путін і я. Я – тому, що не закупив заздалегідь воду. Тоді був шалений ажіотаж на питну воду. Але я розумію, це нерви, емоції. З розумінням ставлюся до цього. У таких випадках даю дружині можливість випустити емоції".

, що від відключень світла нещодавно постраждала Оля Цибульська . Співачка застрягла у ліфті між поверхами. Довго чекати "порятунку" їй не довелося.

Зауважимо, Тимур Мірошниченко нещодавно зізнався, що процедура всиновлення дитини в його сім'ю вже запущена. Він та його дружина готові стати батьками втретє. Як розповів ведучий, процес є тривалим та серйозним, пройде довго часу навіть перед знайомством з дитиною.