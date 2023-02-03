Украинский ведущий Тимур Мирошниченко впервые рассказал о случившемся с его родителями случаем. Он поделился, что 10 октября ракета упала недалеко от их дома.

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Тимур Мирошниченко о ракете вблизи родителей

Ведущий рассказал, что его родители живут неподалеку от одной из ТЭЦ. 10 октября произошел один из первых массированных обстрелов – тогда российская ракета взорвалась у дома родных Тимура.

10 октября, когда был первый массированный обстрел Киева, три ракеты летели в эту ТЭЦ, но не попали, а упали неподалеку. Одна в двух километрах взорвалась, как раз у дома моих родителей. А у них еще и панельный дом, так что мы тогда очень переволновались,

– признался Тимур Мирошниченко.

Шоумен отметил, что отключение света сейчас его семью не пугают, но сложный момент с электричеством был в конце ноября. Тогда после обстрелов 3 дня не было света.

"У нас дома все зависит от света, даже вода и отопление. Так что температура опускалась до +8 градусов. В тот момент у меня было ощущение, что во всем виноваты Путин и я. Я – потому, что не закупил заранее воду. Тогда был безумный ажиотаж на питьевую воду. Но я понимаю, это нервы, эмоции. С пониманием отношусь к этому. В таких случаях даю жене возможность упустить эмоции".

Интересно, что от отключений света недавно пострадала Оля Цыбульская. Певица застряла в лифте между этажами. Долго ждать "спасения" ей не пришлось.

Заметим, Тимур Мирошниченко недавно признался, что процедура усыновления ребенка в его семью уже запущена. Он и его жена готовы стать родителями в третий раз. Как рассказал ведущий, процесс длительный и серьезный, пройдет долго времени даже перед знакомством с ребенком.