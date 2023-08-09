На дітях заробляють, – Тімур Мірошниченко шокував сумою, яку платять, щоб всиновити дитину

Телеведучий Тімур Мірошниченко разом із дружиною наприкінці липня всиновив дитину. Втім, у процесі в майбутніх батьків виникло дуже багато проблем. Відтак Тімур розповів про "темні" схеми, які процвітають в дитбудинках і на яких заробляють шалені кошти. Окрім цього, він назвав вражаючу суму, яку люди платять, щоб всиновити дитину.

За словами ведучого, для того, щоб встати в чергу на всиновлення здорової новонародженої дитини, треба заплатити близько 50 тисяч євро. Про це подружжя дізналося, коли почало публічно висвітлювати тему всиновлення.

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Тімур Мірошниченко розповів про "темні" схеми в дитбудинках

Зірковий тато поділився трьома найпоширенішими видами заробітку на дітях, які зараз існують в дитбудинках. Перша проблема полягає в тому, що держава виділяє величезні кошти на утримання дітей, однак вони їх не отримують.

Держава не зацікавлена в усиновленні дітей. За обігом грошей ця сфера не поступається наркоторгівлі, торгівлі зброєю та проституції. На дітях заробляють колосальні гроші. Життя однієї дитини в якомусь закладі державі обходиться дуже дорого, а насправді вона банан в житті не бачила. До них доходять копійки із тисяч, які виділяються на її проживання,

– розповів телеведучий.

Друга схема пов'язана із хворобами дитини: "За кожне захворювання держава доплачує. Відповідно, вигідно накидати якомога більше діагнозів дитині. По-перше, більше грошей отримає заклад. По-друге, всі дивляться на цей діагноз і кажуть: "О, ні. Ну це дуже хвора дитина". І ніколи її не візьмуть".

До того ж Тімур згадав і про дитячі будинки сімейного типу: "100 дітей може жити в цьому будинку, а його не існує".

Інтерв'ю з Тімуром Мірошниченком: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, нещодавно подружжя Мірошниченків повідомило, що забрало свого названого сина додому. Хлопчику 2 серпня виповнилося 2 роки. Зіркові батьки назвали малюка Марселем. Окрім цього, пара має ще двох дітей: Мію та Марка.

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