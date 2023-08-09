У мене є 5 робіт, – як і скільки Тімур Мірошниченко заробляє під час війни

Після 24 лютого 2022 року доходи українських зірок сильно змінилися. Відтак телеведучий Тімур Мірошниченко порівняв свій заробіток до та після повномасштабного вторгнення. Він поділився, що має 5 робіт, тож це дуже зручно, бо в кризовий момент "десь точно заплатять".

За словами, Мірошниченка, він гуру тайм-менеджменту. Тож, чим більше занять, тим легше йому розставляю плани у своєму графіку і більше встигати. Значно важче це робити, коли роботи менше.

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Тімур Мірошниченко розповів про свої заробітки

Телеведучий зазначив, що його дохід залежить від місяця, але сума коливається від 1/10 до 1/5, якщо порівнювати з 2021 роком. Мірошниченко розповів, що всі його бізнеси здебільшого пов'язані з івентами, зі зйомками та з телебаченням. Окрім цього, він є офіційним штатним працівником "1+1" та працює на "Суспільному".

Безробіття в мене не було жодного дня,

– наголосив ведучий.

Ба більше, Тімур поділився, що займається озвучкою та викладає. Зокрема, має авторський курс.

Інтерв'ю з Тімуром Мірошниченком: дивіться відео онлайн

Доходи українських зірок: що відомо