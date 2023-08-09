За словами, Мірошниченка, він гуру тайм-менеджменту. Тож, чим більше занять, тим легше йому розставляю плани у своєму графіку і більше встигати. Значно важче це робити, коли роботи менше.
До теми На дітях заробляють, – Тімур Мірошниченко шокував сумою, яку платять, щоб всиновити дитину
Тімур Мірошниченко розповів про свої заробітки
Телеведучий зазначив, що його дохід залежить від місяця, але сума коливається від 1/10 до 1/5, якщо порівнювати з 2021 роком. Мірошниченко розповів, що всі його бізнеси здебільшого пов'язані з івентами, зі зйомками та з телебаченням. Окрім цього, він є офіційним штатним працівником "1+1" та працює на "Суспільному".
Безробіття в мене не було жодного дня,
– наголосив ведучий.
Доходи українських зірок: що відомо
- Відомий музичний продюсер Михайло Ясинський, який співпрацює з топовими зірками, порівняв їхні доходи до та після повномасштабного вторгнення. Він зауважив, що заробітки впали у десять разів. До 24 лютого такі зірки, як Оля Полякова, Макс Барських, Потап, Монатік та інші на рік заробляли близько одного мільйона доларів. Однак тепер на рік ця сума складає 100−150 тисяч доларів.
- Окрім цього, про свій заробіток після того, як пішла МОЗGІ Entertainment, розповіла й Мішель Андраде. Артистка поділилася, що є гроші, які за час своєї співпраці з лейблом вона відкладала. Тож вони дозволили їй жити минулого року, давати зарплатню та створювати музику. Зараз же, як повідомляє Мішель, є реклама. Також є концерти, проте їх не дуже багато.
- Продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк також зізнався, що живе за ті гроші, які раніше накопичив. Він додав, що зараз отримує до 10 тисяч гривень пенсії. На його думку, вона цілком "пристойна". Відтак йому зараз вистачає коштів.