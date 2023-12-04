Українські зірки вже готуються до свят. Телеведучий Тімур Мірошниченко вирішив показати, як він з родиною прикрашає дім.

До слова Інна Мірошниченко розповіла про стан названого сина після операції й показала його фото

Мірошниченки прикрасили дім до свят

Зіркові батьки разом з трьома дітьми – Мією, Марком і Марселем прикрашали ялинку. Спершу Тімур Мірошниченко витягнув "винуватицю" події, потім на неї повісили гірлянду. Після цього кожен з членів родини долучився до того, щоб зробити ялинку яскравою та барвистою, вішаючи іграшки.

Шоумен розповів, що це перша ялинка його названого сина. Він усім цікавиться та іноді не дослухається батьків, зате на обличчі малюка видніється усмішка.

Перша ялинка Марселя. Ризиковано з нашого боку, маючи дитину, якій все цікаво і кожне "обережно" звучить, як виклик, але… Ми віримо в стійкість ялинки й іграшок (найслабші вже пішли від нас),

– поділився Тімур Мірошниченко.

Тімур Мірошниченко прикрасив ялинку з сім'єю: відео

Підписники з позитивом відреагували на святковий сімейник ролик від сім'ї Мірошниченків.