Украинские звезды уже готовятся к праздникам. Телеведущий Тимур Мирошниченко решил показать, как он с семьей украшает дом.
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Мирошниченко украсили дом к праздникам
Звездные родители вместе с тремя детьми – Мией, Марком и Марселем украшали елку. Сначала Тимур Мирошниченко вытащил "виновницу" события, затем на него повесили гирлянду. После этого каждый из членов семьи принял участие в том, чтобы сделать елку яркой и красочной, вешая игрушки.
Шоумен рассказал, что это первая елка его усыновленного сына. Он всем интересуется и иногда не прислушивается к родителям, зато на лице малыша виднеется улыбка.
Первая елка Марселя. Рискованно с нашей стороны, имея ребенка, которому все интересно и каждое "осторожно" звучит, как вызов, но… Мы верим в стойкость елки и игрушек (самые слабые уже ушли от нас),
– поделился Тимур Мирошниченко.
Тимур Мирошниченко украсил елку с семьей: видео
Подписчики с позитивом отреагировали на праздничный семейний ролик от семьи Мирошниченко.
- "Спасибо за то, что транслируете правильные ценности. Иногда думаешь, что институт семьи разрушается, но глядя на вас, веришь в обратное";
- "Ставлю на Марселя, он очаровательный мальчик. Пусть ему, и всей вашей семье Святой Николай подарит чудо мира, любви и счастья";
- "Представляю впечатление Марселя, ведь это его первое Рождество, Новый год в семье. И елка которую можно завалить и тебе ничего не будет";
- "Ну должна быть не только первая елка, но и первая заваленная елка".