У п'ятницю, 16 квітня, суд Московського району Мінська виніс вирок у справі про незаконний обіг наркотиків і зберігання наркотичних речовин, у чому звинувачували автора хітів "Мокрые кроссы" та "Незабудка" Тіму Білоруських (справжнє ім'я – Тимофій Морозов). Його засудили до двох років обмеження свободи без направлення до в'язниці. Співак відбуватиме "домашню хімію".

До теми Тіма Білоруських визнав провину в справі про незаконний обіг наркотиків

У суді Тіма Білоруських повідомив, що перший раз спробував наркотики "десь у років 16, у компанії", а до затримання "міг раз у два місяці покурити марихуану, щось важче – ні". Музикант визнав свою провину та запевнив, що наркотики більше не вживає.

Співак нібито змінив ставлення до свого здоров'я – займається спортом, майже не вживає алкоголь і багато читає. Він привселюдно вибачився перед близькими і шанувальниками. Тіма Білоруських додав, що хоче бути прикладом для 5-річної доньки Софії.

"Домашня хімія" – обмеження свободи без направлення до виправної установи. Тіма Білоруських перебуватиме на обліку кримінально-виконавчої інспекції, його регулярно відвідуватиме поліція. Музикант не зможе вживати навіть слабоалкогольні напої. Його маршрут буде суворо обмежений, а після 19:00 він зобов'язаний перебувати вдома.

Що відомо про справу Тіми Білоруських