Тіма Білоруських визнав провину в справі про незаконний обіг наркотиків
Відомий білоруський репер Тіма Білоруських визнав свою провину у незаконному обігу наркотиків. Його справу передали до суду.
Джерело:сайт Генпрокуратури Білорусі
Вкінці січня 2021 року в мережі з'явилася інформація про те, що реп-виконавця затримали в Мінську з 2 кілограмами гашишу. Білоруських спростовував цю інформацію, проте тепер відомо, що він визнав провину в незаконному обігу наркотичних речовин.
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Справу Білоруських передали до суду
Справу 22-річного артиста та його 25-річного друга, якого також звинувачують в обігу наркотиків, прокуратура Московського району Мінська передала до суду.
Хлопці визнали свою провину. Тепер їм загрожує до 5 років позбавлення волі за незаконний обіг наркотичних і психотропних речовин без мети збуту.
Наразі репера випустили під заставу, а його знайомий перебуває під арештом.
Що відомо про справу Тіми Білоруських
- Згідно з матеріалами, які є в Генпрокуратури Білорусі, музикант та його знайомий в грудні 2020 року і в січні 2021 року купили 1,96 грама гашишу.
- Частину вони викурили в приміщенні ігрового клубу в Мінську. Кількість речовини, яка залишилася, знайшли правоохоронці.
- Також під час обшуку в музиканта знайшли 0,0375 грама амфетаміну.
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