В пятницу, 16 апреля, суд Московского района Минска вынес приговор по делу о незаконном обороте наркотиков и хранении наркотических веществ, в чем обвиняли автора хитов "Мокрые кроссы" и "Незабудка" Тиму Белорусских (настоящее имя – Тимофей Морозов). Его приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в тюрьму. Певец будет отбывать "домашнюю химию".
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В суде Тима белорусских сообщил, что первый раз попробовал наркотики "где – то в лет 16, в компании", а до задержания "мог раз в два месяца покурить марихуану, что-то тяжелее – нет". Музыкант признал свою вину и заверил, что наркотики больше не употребляет.
Певец якобы изменил отношение к своему здоровью – занимается спортом, почти не употребляет алкоголь и много читает. Он во всеуслышание извинился перед близкими и поклонниками. Тима белорусских добавил, что хочет быть примером для 5-летней дочери Софии.
Что известно о деле Тимы белорусских
- В начале января 22-летнего музыканта задержали в Минске, в одном из игорных клубов, с 2 килограммами гашиша. Во время обыска при нем нашли несколько граммов амфетамина.
- Против певца возбудили уголовное дело, а его самого отпустили под залог.
- Свою вину в содеянном обвиняемый признал в полном объеме. Следующие два года звезда будет отбывать "домашнюю химию".