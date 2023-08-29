Все через те, що жертви не подали заяви на Ліндеманна. Хоча раніше повідомлялося, що до прокуратури та поліції Німеччини надійшло дві заяви на артиста.

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Днями стало відомо, що прокуратура Берліна припинила розслідування щодо фронтмена Rammstein.

Адвокати музиканта наголосили, що жодна з жінок, які нібито могли бути жертвами насильства, не подавала заяви проти Тілля Ліндеманна. За їх словами, до прокуратури раніше зверталися лише треті особи на підставі повідомлень у соціальних мережах та ЗМІ.

Тілль Ліндеманн заперечував звинувачення. Група Rammstein на своєму офіційному сайті заявила, що ставиться до ситуації "дуже серйозно", але навіть не припинила свій європейський тур.

Що відомо про звинувачення проти Ліндеманна

Кримінальне розслідування соліста Rammstein розпочалося у червні 2023 року. 60-річного німецького вокаліста підозрювали у зґвалтуваннях.

Тоді понад десять жінок розповіли пресі, що після концертів гурту їх запрошували на "вечірки для Ліндеманна", де пропонували алкоголь та наркотики. Щонайменше дві з них стверджували, що зазнали сексуалізованого насильства.

Сам Тілль Ліндеманн заперечував усі звинувачення. Його адвокати заявляли, що будуть подавати судові позови.

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