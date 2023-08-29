Все потому, что жертвы не подали заявления на Линдеманна. Хотя ранее сообщалось, что в прокуратуру и полицию Германии поступило два заявления на артиста.

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На днях стало известно, что прокуратура Берлина прекратила расследование против фронтмена Rammstein.

Адвокаты музыканта отметили, что ни одна из женщин, которые якобы могли быть жертвами насилия, не подавала заявления против Тилля Линдеманна. По их словам, в прокуратуру ранее обращались только третьи лица на основании постов в социальных сетях и СМИ.

Тилль Линдеманн отрицал обвинения. Группа Rammstein на своем официальном сайте заявила, что относится к ситуации "весьма серьезно", но даже не прекратила свой европейский тур.

Что известно об обвинениях против Линдеманна

Уголовное расследование солиста Rammstein началось в июне 2023 года. 60-летнего немецкого вокалиста подозревали в изнасилованиях.

Тогда более десятка женщин рассказали прессе, что после концертов группы их приглашали на "вечеринки для Линдеманна", где предлагали алкоголь и наркотики. По меньшей мере две из них утверждали, что подверглись сексуальному насилию.

Сам Тилль Линдеманн отрицал все обвинения. Его адвокаты заявляли, что будут подавать судебные тяжбы.

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