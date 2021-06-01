Неоднозначний та кривавий відеоролик з'явився на ютуб-каналі соліста німецького гурту Rammstein і, як завжди, вразив публіку неоднозначним сюжетом та посилом. У День захисту дітей Ліндеманн підняв тему булінгу у школах, перенісши його у часи СРСР.
Варто знати Історія виникнення Дня захисту дітей: як вберегти малюка від насильства
Кліп Ліндеманна – Ich hasse Kinder
У новому ролику німецького виконавця можна побачити сцени, які начебто відбуваються в одній з радянських шкіл в Москві у 1989 році – незадовго до розпаду СРСР. Усі діти одягнені у форми піонерів, посеред коридору стоїть погруддя Леніна, а головним героєм виступає сам Тілль, теж одягнений у форму великого розміру.
Згідно із сюжетом, над маленьким Тіллем знущаються у школі, і коли він виростає, починає жорсткоко мстити своїм кривдникам. Він їздить по Москві та шукає своїх вже дорослих однокласників, над якими безжалісно знущається. За це він постає перед судом і сідає за ґрати, прощаючись з коханою.
Тілль Ліндеманн – Ich hasse Kinder: дивитись відео онлайн
Режисером кліпу став Сергій Грей, а роль поліцейського у кліпі виконав російський артист Олександр Ревва (Артур Пирожков). Що цікаво, коментарі до свого ютуб-відео представники Тілля Ліндеманна вимкнули. Втім, його відео вже встигли оцінити понад 100 тисяч осіб та переглянути майже 700 тисяч разів.
Хто ще присвятив творчість у День захисту дітей
- 1 червня свою нову композицію випустили Святослав Вакарчук та Alyona Alyona.
- Пісня та кліп мають назву "Країна дітей". Її присвятили усім дітям, які постраждали в результаті війни, збройних конфліктів, терактів.
- Варто додати, що раніше Alyona Alyona також випускала сольний трек "Булінг", присвячений темі насильства над дітьми.