Неоднозначный и кровавый видеоролик появился на ютуб-канале солиста немецкой группы Rammstein и, как всегда, поразил публику неоднозначным сюжетом и посылом. В день защиты детей Линдеманн поднял тему буллинга в школах, перенеся его во времена СССР.

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Клип Линдеманна – Ich hasse Kinder

В новом ролике немецкого исполнителя можно увидеть сцены, которые якобы происходят в одной из советских школ в Москве в 1989 году – незадолго до распада СССР. Все дети одеты в форму пионеров, посреди коридора стоит бюст Ленина, а главным героем выступает сам Тилль, тоже одетый в форму большого размера.

Согласно сюжету, над маленьким Тиллем издеваются в школе, и когда он вырастает, начинает жестко мстить своим обидчикам. Он ездит по Москве и ищет своих уже взрослых одноклассников, над которыми безжалостно издевается. За это он предстает перед судом и садится за решетку, прощаясь с любимой.

Тилль Линдеманн – Ich hasse Kinder: смотреть видео онлайн

Режиссером клипа стал Сергей Грей, а роль полицейского в клипе исполнил российский артист Александр Ревва (Артур Пирожков). Что интересно, комментарии к своему ютуб-видео представители Тилля Линдеманна выключили. Впрочем, его видео уже успели оценить более 100 тысяч человек и просмотреть почти 700 тысяч раз.

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