Українська співачка Джамала не припиняє давати концерти на підтримку України. Вона розповіла про черговий виступ на сторінці в інстаграмі.

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Джамала виступила зі світовими зірками

Виконавиця прибула до Нью-Йорку, де проходив захід Global Citizen Now. На ньому зібрались лідери та знаменитості зі світовим ім'ям.

З Каунаса – на Global Citizen Now у Нью-Йорку. Цьогоріч івент присвячений темам бідності та захисту планети. Тут зібралися 200 лідерів різних сфер – активісти, журналісти, політики та артисти. Імена говорять самі за себе – Урсула фон дер Ляйєн, Фаррелл Вільямс, Біллі Портер, Рейчел Броснахен,

– поділилась Джамала.

На сцені Нью-Йорка Джамала виконала переможну пісню й хіт "1944", поспілкувалась з Алое Блеком. За її словами, цей артист підтримує Україну з перших днів війни.

"Вночі за Києвом мала класну нагоду розділити сцену Global Citizen Prize з Алое Блек — артистом, який підтримує нас з перших днів повномасштабного вторгнення. Разом з Fima Chupakhin ми виконали "1944". Найтепліший спогад — зустріч з нашими – Мирослава Гонгадзе, Сергій Кислиця та Елла Мусаєва", – додала зірка.

Тримаючи український прапор, Джамала сфотографувалась зі знаменитим Фарреллом Вільямсом, Дарреном Крісом та показала кадри з червоної доріжки.

Джамала у Нью-Йорку / Фото з інстаграму Джамали

Джамала розповіла, що сьогодні, 24 травня, відбудеться другий день Global Citizen. Співачка планує дати відкрите інтерв'ю CNN, у якому розповідатиме про Україну.

Нагадаємо, нещодавно Джамала виставила на аукціон сукню, в якій відкривала Євробачення-2017 в Україні. Вона вторгувала 173 тисячі гривень, яких планує передати ЗСУ та постраждалим від війни українцям у благодійний фонд Yellow-Blue. Зірка додавала, що їй імпонує те, що сукню вдалось продати напередодні Дня вишиванки.