Британська акторка Тільда Свінтон стала зіркою нового випуску британського Vogue. Окрім чарівної фотосесії серед пагорбів Північно-Шотландського нагір'я вона дала відверте інтерв'ю, де розповіла про своє сприйняття статі та гендеру.

Автором фотосесії став Ніколай фон Бісмарк. На знімках 60-річна жінка позує у вишуканих образах з весняно-літньої колекції Chanel. Про це повідомляють у Vogue.

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Фотосесія Тільди Свінтон / Фото Vogue UK

Завжди відчувала себе квіром: Тільда Свінтон

Щодо інтерв'ю, то у неї його взяв відомий драматург Джеремі О Харріс. З-поміж усіх питань особливу увагу привернуло ставлення акторки до своєї гендерної ідентичності. Тільдва Свінтон заявила, що вона квір – людина, яка не відповідає традиційній сексуальній та гендерній ідентичності, – і вона лише недавно це усвідомила.

Я завжди відчувала себе квіром. Я завжди була в пошуку якогось свого цирку квірів, і я знайшла його. Для мене абсолютно очевидно, що в моєму випадку це пов'язано з чуттєвістю,

– зізналася володарка Оскара.

Вона додала, що тільки зараз знайшла собі людей близьких за духом, серед яких багато відомих режисерів: Вес Андерсон, Пон Чжун Хо, Джим Джармуш, Лука Гуаданьїно, Лінн Ремсі і Джоенн Хогг. Зокрема, вона назвала покійного модельєра Карла Лагерфельда та режисера Дерека Джармена.

Щодо її минулого, акторка не може ідентифікувати, ким вона була раніше – хлопцем чи дівчиною: "Я не знаю, чи зможу я коли-небудь дійсно сказати, що я була дівчинкою. Я довгий час була чимось на зразок хлопчика. Все змінюється. Мені подобається ходити по натягнутому канату сексуальної та гендерної ідентичності".

Що відомо про сім'ю Тільди Свінтон?

Незважаючи на її власне розуміння гендерної ідентичності, вона має міцну та щасливу сім'ю із людиною протилежної статі – художником Сандро Коппом. З ним вона перебуває у стосунках 16 років. У Тільди також є 23-річні діти від її колишнього коханого, художника і драматурга Джона Патріка Бірна: син Ксав'є і дочка Онор.