Британская актриса Тильда Суинтон стала звездой нового выпуска британского Vogue. Кроме очаровательной фотосессии среди холмов Северо-Шотландского нагорья она дала откровенное интервью, где рассказала о своем восприятии пола и гендера.

Автором фотосессии стал Николай фон Бисмарк. На снимках 60-летняя женщина позирует в изысканных образах из весенне-летней коллекции Chanel. Об этом сообщают в Vogue.

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Фотосессия Тильды Суинтон / Фото Vogue UK

Всегда чувствовала себя квиром: Тильда Суинтон

Интервью у нее взял известный драматург Джереми О'Харрис. Из всех вопросов особое внимание привлекло отношение актрисы к своей гендерной идентичности. Тильдва Суинтон заявила, что она квир – человек, который не соответствует традиционной сексуальной и гендерной идентичности, и она только недавно это осознала.

Я всегда чувствовала себя квиром. Я всегда была в поиске какого-то своего цирка квиров, и я нашла его. Для меня совершенно очевидно, что в моем случае это связано с чувственностью,

– призналась обладательница Оскара.

Она добавила, что только сейчас нашла себе людей близких по духу, среди которых много известных режиссеров: Уэс Андерсон, Пон Чжун Хо, Джим Джармуш, Лука Гуаданьино, Линн Рэмси и Джоэнн Хогг. В частности, она назвала покойного модельера Карла Лагерфельда и режиссера Дерека Джармена.

Что касается ее прошлого, актриса не может идентифицировать, кем она была раньше – парнем или девушкой: "Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь действительно сказать, что я была девочкой. Я долгое время была чем-то вроде мальчика. Все меняется. Мне нравится ходить по натянутому канату сексуальной и гендерной идентичности".

Что известно о семье Тильды Суинтон?

Несмотря на ее собственное понимание гендерной идентичности, у нее прочная и счастливая семья с человеком противоположного пола – художником Сандро Коппом. С ним она находится в отношениях 16 лет. У Тильды есть также 23-летние дети от ее бывшего возлюбленного, художника и драматурга Джона Патрика Бирна: сын Ксавье и дочь Онор.