Тихо плакала, – Маша Єфросиніна про депресію, коли її кар'єра пішла на спад

Українська ведуча Маша Єфросиніна стала популярною у молодому віці. Через це й спад її кар'єри відбувся рано й був причиною депресивного стану.

Успішна телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про перші прояви популярності. Зірка зізналась, що вперше відчула, що стала відомою, – у маршрутці.

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Маша Єфросиніна про популярність та депресію

"Я сіла після чергового ефіру в маршрутку, передала за проїзд, і зрозуміла, що всі люди повернулися на мене, включаючи водія, який зупинив маршрутку. Всі сказали: "Це ви?". І почали простягати мені папірці, гривні, гроші, хтось на руці попросив розписатися. Я страшенно злякалася і вилетіла. Я не була до цього готова, я розуміла, що я собі не належу якоюсь мірою", – поділилась Маша Єфросиніна.

Та після того, як у телезірки відбувся злет кар'єри, все пішло на спад. У 2005 році вона провела Євробачення й сподівалась, що її знову почнуть запрошувати на різноманітні шоу. Але цього не відбулося.

Я тихо плакала, тоді поруч був тільки Тимур і маленька Наночка однорічна. Я пам'ятаю той рік в напівтемряві, чорному кольорі. Слава в 18-20 років – це серйозне випробування для людської психіки. Це сталося і зі мною. Якщо у мене була депресія в моєму житті, то вона була тоді,

– зізналась ведуча.



Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму зірки