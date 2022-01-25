У 42 роки Маша Єфросиніна вперше знялась у білизні. До цього напівоголеною її бачив лише чоловік Тимур. Ведуча зізналась, що рекламний контракт з brabrabra їй пропонували ще два роки тому, але тоді вона навідріз відмовилася від фотосесії. Усе тому, що ефектна брюнетка не відчувала себе привабливою.

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"У моїй свідомості я досі товста дівчинка", – несподівано заявила Єфросиніна. Вона зізналась, що ставлення до свого тіла переглянула лише на карантині. Під час пандемії ведуча налягла не на їжу, а на спорт, і прийшла у свою ідеальну форму.

"Пам'ятаю, як стою перед дзеркалом і розумію, що я собі подобаюсь. Я, яку вдома бачать три людини – чоловік і двоє дітей – раптом відчула себе найкрасивішою. І я хотіла цим поділитися", – розповіла зірка.

Так, Маша Єфросиніна почала перемовини з українським брендом білизни, які затягнулись на пів року. Її довго вмовляли, справа була не в гонорарі, а в юнацьких комплексах ведучої. Щоправда, її сміливість окупилась.

Це точно не про гроші. Контракт у мене досить успішний, вигідний. Якби там не було грошей, я не знімалася б. Це не стало першопричиною, але й не було неважливим чинником,

– запевнила знаменитість.

"Завдяки цьому проєкту я зробила користь для себе. Я перестала собі не подобатися", – додала Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна в білизні / Фото з інстаграму ведучої