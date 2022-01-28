Успішна телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про перші прояви популярності. Зірка зізналась, що вперше відчула, що стала відомою, – у маршрутці.

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Маша Єфросиніна про популярність та депресію

"Я сіла після чергового ефіру в маршрутку, передала за проїзд, і зрозуміла, що всі люди повернулися на мене, включаючи водія, який зупинив маршрутку. Всі сказали: "Це ви?". І почали простягати мені папірці, гривні, гроші, хтось на руці попросив розписатися. Я страшенно злякалася і вилетіла. Я не була до цього готова, я розуміла, що я собі не належу якоюсь мірою", – поділилась Маша Єфросиніна.

Та після того, як у телезірки відбувся злет кар'єри, все пішло на спад. У 2005 році вона провела Євробачення й сподівалась, що її знову почнуть запрошувати на різноманітні шоу. Але цього не відбулося.

Я тихо плакала, тоді поруч був тільки Тимур і маленька Наночка однорічна. Я пам'ятаю той рік в напівтемряві, чорному кольорі. Слава в 18-20 років – це серйозне випробування для людської психіки. Це сталося і зі мною. Якщо у мене була депресія в моєму житті, то вона була тоді,

– зізналась ведуча.



Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму зірки

Додамо, нещодавно Маша Єфросиніна розповіла, як стала амбасадором бренду жіночої білизни. Вона зізналась, що до карантину відчувала себе "товстою дівчинкою". Але під час локдауну зірка вперше стала собі подобатися й наважилась на відверту зйомку у білизні. Цей проєкт дозволив Маші Єфросиніній не тільки стати більш жіночною, але й непогано заробити на контракті.