Успешная телеведущая Маша Ефросинина рассказала о первых проявлениях популярности. Звезда призналась, что впервые почувствовала, что стала известной – в маршрутке.

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Маша Ефросинина о популярности и депрессии

"Я села после очередного эфира в маршрутку, передала за проезд, и поняла, что все люди повернулись на меня, включая водителя, который остановил маршрутку. Все сказали: "Это вы?". И начали протягивать мне бумажки, гривны, деньги, кто-то на руке попросил расписаться. Я ужасно испугалась и вылетела. Я не была к этому готова, я понимала, что я себе не принадлежу в какой-то мере", – поделилась Маша Ефросинина.

Но после того, как у телезвезды произошел взлет карьеры, все пошло на спад. В 2005 году она провела Евровидение и надеялась, что ее снова начнут приглашать на шоу. Но этого не произошло.

Я тихо плакала, тогда рядом был только Тимур и маленькая Наночка годовалая. Я помню тот год в полумраке, черном цвете. Слава в 18-20 лет – это серьезное испытание для человеческой психики. Это случилось и со мной. Если у меня была депрессия в моей жизни, то она была тогда,

– призналась ведущая.

Маша Ефросинина / Фото с инстаграма звезды

Добавим, недавно Маша Ефросинина рассказала, как стала послом бренда женского белья. Она призналась, что до карантина чувствовала себя "толстой девочкой". Но во время локдауна звезда впервые стала нравиться себе и отважилась на откровенную съемку в белье. Этот проект позволил Маше Ефросининой не только стать более женственной, но и хорошо заработать на контракте.