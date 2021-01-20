27-річна донька Дональда Трампа Тіффані повідомила про заручини з бойфрендом-мільярдером. В останній день президенства батька дівчина оголосила, що починає нову главу свого життя.

Тіффані Трамп заручилась

В останній день президенства Дональда Трампа його донька Тіффані повідомила про заручини з бойфрендом-мільярдером Майклом Буглосом. Вона оприлюднила допис про це на особистій сторінці в інстаграмі.

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Тіффані Трамп поділилась милим знімком з коханим, який зробила в Білому домі. Вона одягнена у вишукану чорну сукню, що підкреслює її фігуру. Тіффані доповнила образ туфлями-човниками в тон з блискітками. Її руку прикрашає тонкий браслет, а на безіменному пальці видно каблучку. Майкл обрав чорний класичний костюм. У підписі до фото Трамп зазначила, що дуже рада почати нову главу свого життя.

Для мене було честю відзначати багато життєвих етапів, історичних подій і пам'ятних моментів з моєю родиною тут, в Білому домі, і особливо мої заручини з чудовим нареченим Майклом Буглосом. Відчуваю себе дуже щасливою і схвильованою, щоб почати нову главу!

– написала Тіффані Трамп.

Своєю чергою, Майкл Буглос, мільярдер з Нігерії, опублікував таке саме фото. Під ним він зворушливо назвав Тіффані любов'ю свого життя.



Тіффані Трамп з нареченим Майклом Буглосом / Фото з інстаграму Тіффані Трамп

У коментарях закохану пару привітала мама Тіффані та колишня дружина Дональда Трампа – Марла Мейпл й старша сестра Іванка.

Що відомо про стосунки Тіффані Трамп та Майкла Буглоса

Пара зустрічається більше трьох років. Тіффані та Майкл познайомилися під час відпочинку в Греції. Спочатку вони приховували свій роман, але через рік з'явилися разом на заході в Білому домі.

Майкл Булос є спадкоємцем компанії Boulos Enterprises, яка спеціалізується на будівництві, продажу автомобілів та роздрібної торгівлі. Останнім часом пара все більше часу проводить у Флориді. Подейкують, що вони хочуть придбати будинок в Маямі.