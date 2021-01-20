27-летняя дочь Дональда Трампа Тиффани сообщила о помолвке с бойфрендом-миллиардером. В последний день президентства отца девушка объявила, что начинает новую главу своей жизни.

Тиффани Трамп обручилась

В последний день президентства Дональда Трампа его дочь Тиффани сообщила о помолвке с бойфрендом-миллиардером Майклом Буглосом. Она обнародовала сообщение об этом на личной странице в инстаграме.

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Тиффани Трамп поделилась милым снимком с любимым, который сделала в Белом доме. Она одета в изысканное черное платье, подчеркивающее ее фигуру. Тиффани дополнила образ туфлями-лодочками в тон с блестками. Ее руку украшает тонкий браслет, а на безымянном пальце видно кольцо. Майкл выбрал черный классический костюм. В подписи к фото Трамп отметила, что очень рада начать новую главу своей жизни.

Для меня было честью отмечать много жизненных этапов, исторических событий и памятных моментов с моей семьей здесь, в Белом доме, и особенно мою помолвку с прекрасным женихом Майклом Буглосом. Чувствую себя очень счастливой и взволнованной, чтобы начать новую главу!

– написала Тиффани Трамп.

В свою очередь, Майкл Буглос, миллиардер из Нигерии, опубликовал такое же фото. Под ним он трогательно назвал Тиффани любовью своей жизни.

Тиффани Трамп с женихом Майклом Буглосом / Фото из инстаграма Тиффани Трамп

В комментариях влюбленную пару поздравила мама Тиффани и бывшая жена Дональда Трампа – Марла Мейпл и старшая сестра Иванка.

Что известно об отношениях Тиффани Трамп и Майкла Буглоса

Пара встречается более трех лет. Тиффани и Майкл познакомились во время отдыха в Греции. Сначала они скрывали свой роман, но через год появились вместе на мероприятии в Белом доме.

Майкл Булос является наследником компании Boulos Enterprises, которая специализируется на строительстве, продаже автомобилей и розничной торговли. В последнее время пара все больше часов проводит во Флориде. Поговаривают, что они хотят приобрести дом в Майами.