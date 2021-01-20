Один з найпопулярніших британських співаків Роббі Вільямс нещодавно прибув на Кариби з дружиною й дітьми. Артист був змушений ізолюватися у віллі, оскільки його тест на COVID-19 виявився позитивним.

Роббі Вільямс захворів на COVID-19

Популярний британський співак Роббі Вільямс вирішив відправитися у новорічну відпустку. Він прилетів на Карибські острови разом з дружиною Айдою Філд та чотирма дітьми 28 грудня 2020 року. Про це повідомляє таблоїд The Sun.

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Втім, планам співака перешкодив позитивний тест на коронавірус. Роббі Вільямс був змушений ізолюватися у віллі, в яку прибув. Перебування в ній на тиждень становить 106 тисяч фунтів. Артист повинен перебувати у будинку 14 днів карантину.

Він прикутий до вілли, де зупинився з родиною. Це не зовсім найгірше місце у світі, де можна було ізолюватися, але він не може піти на пляж. Йому доведеться перебувати в карантині до 14 днів,

– повідомило видання.



Роббі Вільямс / Фото з інстаграму Роббі Вільямса

Варто зазначити, що ще у квітні 2020 року Роббі Вільямс теж повідомляв, що захворів на коронавірус. Тоді співак не робив тесту, але зізнавався, що його тіло було млявим, а сам він постійно відчував втому і слабкість.

Артист був переконаний в тому, що заразився вірусом. "Зазвичай я цього не роблю, але я встав на коліна і помолився. Я подумав про свою дружину і сім'ю. Протягом 30 секунд я підняв свої вібрації і відчув любов. І знаєте, що? Симптоми зникли, і страх пішов геть. Тепер я захищений від нижчих енергій, від почуття непотрібності", – повідомляв у квітні Роббі Вільямс.