З феєрверками в Києві: The Hardkiss випустив трек Festival, який пробирає до мурах

У гурту The Hardkiss відбувся перший за довгий час реліз англійською мовою. 4 травня українські рокери випустили трек Festival і кліп на нього, де Юлія Саніна на тлі феєрверків у Києві.

У пісні Festival лідерка The Hardkiss просить Бога перетворити бомби у феєрверки, а кулі – у краплі дощу, бо "хоче відчувати цей світ як свято".

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The Hardkiss – Festival

У кліпі на емоційний трек Юлія Саніна ходить вулицями похмурого воєнного Києва в чорному шкіряному плащі. У відео можна побачити Майдан Незалежності, Пішохідний міст, набережну на Поштовій площі та інші впізнавані локації столиці, а наприкінці – феєрверки, які символізують перемогу України у війні з Росією.

Ця пісня про диво. Про магічні небесні сили, що перетворюють вибухи на феєрверки, кулі на дощ, а біль у пісні. Ми всі хочемо жити у світі без війни, без агресорів та окупантів. І відчувати цей світ, як великий позитивний фестиваль. Але, на жаль, це лише мрії, дуже далекі від реальності,

– прокоментувала Юлія Саніна.

Примітно, що англомовний трек гурт The Hardkiss випустив напередодні конкурсу Євробачення-2023, де Юлія Саніна вестиме всі три шоу – два півфінали та фінал. Це для того, щоб нагадати всій європейській спільноті, що поки світ веселиться, війна в Україні триває.

"Піснею ми вчергове хочемо нагадати світу про війну, розв'язану Росією проти нашої країни. У той час, як світ феєрверками зустрічав новий 2023 рік, українці ховалися в бомбосховищах через масовані обстріли. У відео на пісню Festival ми показали Київ під час війни. Моє рідне місто, яке попри все продовжує жити. Жити та чекати найголовнішого свята — перемоги", – додала фронтвумен The Hardkiss.

The Hardkiss – Festival: дивіться відео онлайн

У коментарях наголошують, що трек Festival пробирає до мурах:

"Пісня до мурах, кожна нота – це окрема мураха по тілу. Відеоряд, Київ, ваш образ справжньої української жінки. Дякую за вашу творчість";

"Мурашки і сльози. Красива Юля, неймовірний голос, рідний Київ. Дякую за цю пісню";

"Дякую, Харди! Дуже атмосферно, сильно й надпотужно. Сильна пісня, щоб дати уявлення європейцям про наш стан. Дякую, Юл.ю, за таку потужну енергію";

"Така неймовірно сильна пісня. Дякую, що кричите! До мурах! Звук просто вогонь".

"Ох, яке звучання! Насолода. Таке об'ємне, сильне і стильне, кайф. Вкотре переконуюсь, що The Hardkiss впевнено тримає місце мого улюбленого гурту роками".

До речі, Юлія Саніна зараз у Ліверпулі, де активно готуються до Євробачення 2023. Вона, як ведуча від України, вже познайомилася з Чарльзом ІІІ і Каміллою, які 26 квітня відкривали головну сцену.