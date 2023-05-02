Про це повідомив сам артист у соцмережах. Нагадаємо, що Коля Сєрга часто їздить з концертами на фронті.

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Від 2 травня піснею "Додому" проводжатимуть пасажирів, які їдуть зі столиці на Донеччину, зокрема в Краматорськ.



Коля Сєрга на Київському вокзалі / Фото пресслужби артиста

Ця композиція стала символом того, що після закінчення війни, після нашої перемоги ми всі повернемось у наші міста та домівки,

– каже Коля Сєрга.

Як з'явилася ця пісня

Артист розповів, що пісня "Додому" була написана під час першого виїзду "Культурного Десанту". У ході виступу Колі Сєрги для 30-ї ОМБр один із глядачів-військовослужбовців попросив заспівати пісню про перемогу та повернення додому з війни.

У відповідь артист запропонував захиснику створити нову композицію "тут і зараз". Разом вони влаштували брейншторм на польовій кухні, а вже за 20 хвилин Коля Сєрга презентував готову пісню на сцені.

"Вона про сильну віру, надію і кохання, а також про те, за що ми боремось і чого обов’язково досягнемо. Буде наша перемога і ми всі повернемось додому", – додає співак.

Нагадаємо, що на кількох українських вокзалах поїзд зустрічали піснею "Стефанія", з якою гурт Kalus здобув перемогу на Євробаченні-2022. Йдеться про вокзали у Києві, Калуші та Івано-Франківську. Крім того, потяг за маршрутом №43 Київ – Івано-Франківськ, до кінця року був перейменований у "Стефанія Експрес".