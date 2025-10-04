До того ж розсекретила, чи планують вони вже весілля. Пише Showbiz 24 з посиланням на ютуб канал ток-шоу The Graham Norton Show.

Вас також може зацікавити Розкішний подарунок на річницю: Остапчук купив 25-річній дружині авто за майже 4 мільйони

Тейлор Свіфт розповіла, що освідчення Тревіса Келсі стало для неї справжнім сюрпризом.

У нього є подкаст New Heights. Ми знімали епізод приблизно 3-4 години, а тим часом за його будинком весь задній двір перетворювався на красу. Зокрема, зробили зелену огорожу, якої раніше там не було. А всередині ховався мій тур-фотограф. Він (Тревіс - 24 Канал) виклався на повну. 10 з 10,

– поділилася артистка.

Тревіс Келсі освідчився Тейлор Свіфт / Фото з інстаграму співачки

Вона додала, що поки не планувала весілля, бо працювала над своїм новим альбомом The Life of a Showgirl, та займеться цим пізніше.

Я справді дуже рада цьому, мені просто цікаво буде планувати, бо, думаю, стресові весілля – це ті, де запрошуєш мало людей і постійно замислюєшся, хто "у сумнівній зоні". Доводиться оцінювати стосунки з ними, щоб зрозуміти, чи вони мають бути там. Я цього робити не буду,

– розповіла співачка.

Зокрема, просто під час шоу Тейлор жартома запросила на святкування ведучого Грема Нортона.

The Graham Norton Show з Тейлор Свіфт: дивіться відео онлайн

Раніше в подкасті New Heights Тревіс Келсі натякнув, що весілля може відбутися після закінчення поточного сезону Національної футбольної ліги (NFL).

Що відомо про стосунки Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі?