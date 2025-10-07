Гомес також опублікувала зворушливе відео зі Свіфт. Пише Showbiz 24 з посиланням на її інстаграм.

До речі Одягнула три сукні відомого бренду: Селена Гомес вперше показала всі свої весільні образи

На відео Селена Гомес готується до весілля. Вона одягнена у білу сукню і фату. Поруч з акторкою сидить Тейлор Свіфт у блискучій квітковій сукні з червоною помадою на губах і знімає подругу на камеру телефона.

Селена Гомес і Тейлор Свіфт: відео з інстаграму акторки

Як пише Harper's Bazaar, сукня Тейлор Свіфт – з колекції Oscar de la Renta Pre-Summer 2026. Вона доповнила свій образ сережками й кольє з рожевим камінням, а також зробила вишукану зачіску.

Тейлор Свіфт і Селена Гомес / Фото з інстаграму акторки

На іншій світлині подруги обіймаються. Тейлор уже позує у вечірній сукні від Maticevski, передає ELLE. Її ціна – 5 тисяч 455 доларів.

Тейлор Свіфт на весіллі Селени Гомес / Фото з інстаграму акторки

Для довідки! Свіфт і Гомес дружать з початку 2000-х років. Тоді вони зустрічалися з учасниками гурту Jonas Brothers: Тейлор – з Джо, а Селена – з Ніком.

Що відомо про весілля Селени Гомес?