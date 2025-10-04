Він купив їй автомобіль, який коштує майже 4 мільйони гривень. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Полтавської.

Володимир подарував Катерині Range Rover Velar 2025 року з бензиновим двигуном об'ємом 3 літри та потужністю 400 кінських сил. На офіційному сайті Land Rover зазначено, що коштує такий автомобіль приблизно 3 мільйони 978 тисяч гривень.



Катерина Остапчук розповіла про подарунок на 3 річницю від чоловіка / Скриншот з соцмереж

Дівчина вже поділилася фото та відео з автівкою.

З річницею нас. 3 роки. Дякую, коханий… Знайомтеся, це Валєра (Velar),

– написала вона під публікацією.

Що відомо про стосунки Володимира Остапчука та Катерини Полтавської?