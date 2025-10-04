Він купив їй автомобіль, який коштує майже 4 мільйони гривень. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Полтавської.
Володимир подарував Катерині Range Rover Velar 2025 року з бензиновим двигуном об'ємом 3 літри та потужністю 400 кінських сил. На офіційному сайті Land Rover зазначено, що коштує такий автомобіль приблизно 3 мільйони 978 тисяч гривень.
Дівчина вже поділилася фото та відео з автівкою.
З річницею нас. 3 роки. Дякую, коханий… Знайомтеся, це Валєра (Velar),
– написала вона під публікацією.
Що відомо про стосунки Володимира Остапчука та Катерини Полтавської?
- Пара познайомилася вже під час повномасштабної війни, коли Катерина допомагала ведучому повернути доступ до його акаунта в інстаграмі.
- Спершу дівчина відмовлялася від особистих зустрічей, хоча Володимир неодноразово кликав її на побачення. Згодом вона все ж погодилася, і їхнє спілкування переросло у романтичні стосунки.
- Офіційною датою початку роману стало 4 жовтня 2022 року – саме того дня Остапчук розлучився зі своєю другою дружиною.
- У 2024 році Катерина повідомила, що вони з Володимиром одружилися. За словами блогерки, вони спонтанно вирішили розписатися. Нещодавно ж Полтавська показала обручку, яку коханий їй подарував після одруження.
- Наприкінці року, 10 грудня, у подружжя народився син Тимофій. Для Остапчука це третя дитина, тоді як для Катерини – перша.