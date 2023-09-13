Забрала 8 нагород: яка співачка стала тріумфаторкою на премії MTV Video Music Awards 2023

У США пройшла церемонія вручення премії MTV Video Music Awards 2023. Найбільше нагород отримала популярна американська співачка Тейлор Свіфт. Вона перемогла у 8 номінаціях.

Захід відбувся у Prudential Center у Нью-Джерсі. Подію відвідали багато зірок, зокрема Шакіра, Олівія Родріґо, Селена Гомес, Cardi B, Diddy, Lil Wayne та інші.

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Тейлор Свіфт стала тріумфаторкою премії

33-річна американська співачка виграла всі вісім категорій, у яких вона була номінована – зокрема, "Артист року", "Кліп року" та навіть "Пісня року".

Для MTV Video Music Awards 2023 Тейлор Свіфт вибрала чорну незвичну сукню від Versace.



Тейлор Свіфт на премії MTV VMA 2023 / Фото з соцмереж

Співачка подякувала своїй команді, яка допомогла досягти такого успіху, а також всім, хто брав участь у зйомках її кліпу.

Додамо, що цього року за звання "Артист року" вперше з 2017 року боролися лише жінки. MTV VMA-2023 також вперше назвав переможця нової категорії Best Afrobeats.

MTV VMA 2023: повний перелік переможців

Кліп року: Taylor Swift – пісня Anti-Hero

Артист року: Taylor Swift

Пісня року: Taylor Swift – Anti-Hero

Альбом року: Taylor Swift – Midnights

Найкращий поп-артист: Taylor Swift – Anti-Hero

Найкращий режисер кліпу: Тейлоф Свіфт

Найкраща кінематографія: Тейлоф Свіфт

Шоу цього літа: Тейлоф Свіфт

Найкращий новий артист: Ice Spice

Найкращий виступ року: TOMORROW X TOGETHER - Sugar Rush Ride

Найкраща колаборація: KAROL G, Shakira – TQG

Найкращий Hip-Hop артист: Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Найкращий R&B артист: SZA – Shirt

Найкращий Rock виконавець: Måneskin – THE LONELIEST

Найкращий латинський виконавець: Anitta – Funk Rave

Best Afrobeats: Rema & Selena Gomez – Calm Down

Найкращий K-Pop артист: Stray Kids – S-Class

Гурт року: BLACKPINK

Best Alternative: Lana Del Rey ft. Jon Batiste – Candy Necklace

Найкраща хореографія: BLACKPINK – Pink Venom

Під час церемонії виступили багато світових знаменитостей. Серед них – Демі Ловато, Шакіра, Олівія Родріґо, Cardi B, Diddy, Lil Wayne, Doja Cat та Fall Out Boy.

Тейлор Свіфт не вперше забирає нагороди