Захід відбувся у Prudential Center у Нью-Джерсі. Подію відвідали багато зірок, зокрема Шакіра, Олівія Родріґо, Селена Гомес, Cardi B, Diddy, Lil Wayne та інші.
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Тейлор Свіфт стала тріумфаторкою премії
33-річна американська співачка виграла всі вісім категорій, у яких вона була номінована – зокрема, "Артист року", "Кліп року" та навіть "Пісня року".
Для MTV Video Music Awards 2023 Тейлор Свіфт вибрала чорну незвичну сукню від Versace.
Тейлор Свіфт на премії MTV VMA 2023 / Фото з соцмереж
Співачка подякувала своїй команді, яка допомогла досягти такого успіху, а також всім, хто брав участь у зйомках її кліпу.
Додамо, що цього року за звання "Артист року" вперше з 2017 року боролися лише жінки. MTV VMA-2023 також вперше назвав переможця нової категорії Best Afrobeats.
MTV VMA 2023: повний перелік переможців
Кліп року: Taylor Swift – пісня Anti-Hero
Артист року: Taylor Swift
Пісня року: Taylor Swift – Anti-Hero
Альбом року: Taylor Swift – Midnights
Найкращий поп-артист: Taylor Swift – Anti-Hero
Найкращий режисер кліпу: Тейлоф Свіфт
Найкраща кінематографія: Тейлоф Свіфт
Шоу цього літа: Тейлоф Свіфт
Найкращий новий артист: Ice Spice
Найкращий виступ року: TOMORROW X TOGETHER - Sugar Rush Ride
Найкраща колаборація: KAROL G, Shakira – TQG
Найкращий Hip-Hop артист: Nicki Minaj – Super Freaky Girl
Найкращий R&B артист: SZA – Shirt
Найкращий Rock виконавець: Måneskin – THE LONELIEST
Найкращий латинський виконавець: Anitta – Funk Rave
Best Afrobeats: Rema & Selena Gomez – Calm Down
Найкращий K-Pop артист: Stray Kids – S-Class
Гурт року: BLACKPINK
Best Alternative: Lana Del Rey ft. Jon Batiste – Candy Necklace
Найкраща хореографія: BLACKPINK – Pink Venom
Під час церемонії виступили багато світових знаменитостей. Серед них – Демі Ловато, Шакіра, Олівія Родріґо, Cardi B, Diddy, Lil Wayne, Doja Cat та Fall Out Boy.
Тейлор Свіфт не вперше забирає нагороди
- У листопаді 2022 року на церемонії премії American Music Awards Тейлор Свіфт також стала абсолютною лідеркою. Тоді співачка забрала одразу шість статуеток.
- Перед цим американська виконавиця отримала премію за найкраще відео на церемонії MTV EMA 2022 у Дюссельдорфі.
- Додамо, що в лютому Тейлор Свіфт стала найоплачуванішою артисткою у 2022 році за версією Forbes з доходом 92 мільйони доларів.