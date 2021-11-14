Закохані заручились 11 листопада, однак оголосили про це лише через два дні. Як з'ясувалось, Тейлор Лотнер справжній романтик. Він опустився на одне коліно й простягнув дівчині обручку в казковій локації.

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29-річний актор, відомий як Джейкоб Блек з "Сутінків", розпалив камін у вітальні й прикрасив усе довкола червоними трояндами, пелюстками та свічками. Не меншої уваги вартий неоновий напис Лотнер, яким зірка запропонував 24-річній Тей взяти його прізвище.

Так, усі мої бажання здійснилися,

– підписав Тейлор Лотнер.

Судячи з фото, освідчення було для дівчини цілковитою несподіванкою, однак вона прийняла каблучку з величезним діамантом. "Мій абсолютно найкращий друже, я не можу дочекатися, щоб провести з тобою вічність", – прокоментувала Тей у своєму інстаграмі.

Тейлор Лотнер освідчився коханій / Фото з інстаграму актора з "Сутінків"

Тейлор Лотнер освідчився коханій / Фото з інстаграму актора з "Сутінків"

Наречена Тейлора Лотнера з обручкою / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, чутки про роман Тейлора Лотнера з медсестрою Тей з'явились 2018 року. Невдовзі закохані підтвердили свої стосунки. До того зірка "Сутінків" встиг позустрічатися з голлівудськими знаменитостями:

з Тейлор Свіфт , з якою зблизився на знімальному майданчику фільму "День святого Валентина". Після розставання співачка присвятила їхнім стосункам пісню Back To December;

, з якою зблизився на знімальному майданчику фільму "День святого Валентина". Після розставання співачка присвятила їхнім стосункам пісню Back To December; два роки він був з акторкою Марі Авгеропулос – колегою по бойовику "Трейсери".

Додамо, дзеркальна дата 11 листопада 2021 року – особливий день не лише для Тейлора Лотнера та його коханої. Цього дня відбулось два грандіозних весілля – світська левиця Періс Гілтон вийшла заміж, а телеведуча Іванна Онуфрійчук офіційно одружилась з казахським мільйонером Алмазом.