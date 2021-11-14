Закохані заручились 11 листопада, однак оголосили про це лише через два дні. Як з'ясувалось, Тейлор Лотнер справжній романтик. Він опустився на одне коліно й простягнув дівчині обручку в казковій локації.
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29-річний актор, відомий як Джейкоб Блек з "Сутінків", розпалив камін у вітальні й прикрасив усе довкола червоними трояндами, пелюстками та свічками. Не меншої уваги вартий неоновий напис Лотнер, яким зірка запропонував 24-річній Тей взяти його прізвище.
Так, усі мої бажання здійснилися,
– підписав Тейлор Лотнер.
Судячи з фото, освідчення було для дівчини цілковитою несподіванкою, однак вона прийняла каблучку з величезним діамантом. "Мій абсолютно найкращий друже, я не можу дочекатися, щоб провести з тобою вічність", – прокоментувала Тей у своєму інстаграмі.
Тейлор Лотнер освідчився коханій / Фото з інстаграму актора з "Сутінків"
Тейлор Лотнер освідчився коханій / Фото з інстаграму актора з "Сутінків"
Наречена Тейлора Лотнера з обручкою / Фото з інстаграму дівчини
Нагадаємо, чутки про роман Тейлора Лотнера з медсестрою Тей з'явились 2018 року. Невдовзі закохані підтвердили свої стосунки. До того зірка "Сутінків" встиг позустрічатися з голлівудськими знаменитостями:
- з Тейлор Свіфт, з якою зблизився на знімальному майданчику фільму "День святого Валентина". Після розставання співачка присвятила їхнім стосункам пісню Back To December;
- два роки він був з акторкою Марі Авгеропулос – колегою по бойовику "Трейсери".