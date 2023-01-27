Мама Реп'яхової була проти її стосунків з вдвічі старшим Павліком: чому вона змінила думку

У травні 2020 року Віктор Павлік одружився зі своєю концертною директоркою Катею Реп'яховою. Дівчина вдвічі молодша за нього, тож спочатку її мама була проти цих стосунків.

Під час вагітності Катерина Реп'яхова перевезла маму з Дніпра до Києва. Зараз жінка живе неподалік і регулярно допомагає доньці з сином. Вона часто приходить у їхній з Павліком дім та їздить з ними в сімейні подорожі. Хоч раніше не приймала співака.

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Теща Павліка була проти його стосунків з донькою

Мама блогерки не хотіла, щоб її донька зустрічалася з вдвічі старшим чоловіком, навіть якщо це кумир її дитинства Віктор Павлік. Вона не вірила в їхнє кохання доти, доки не познайомилася з артистом.

Спочатку була проти, як будь-яка мама. Але побачила, які стосунки, як вони ставляться одне до одного, познайомилася з Віктором Франковичем. Побачила, що моя дитина щаслива, і вирішила, що це понад усе. Я думаю, будь-яка мама хоче, щоб її дитина була щаслива,

– висловилася мама блогерки.

Крім того, у Каті Реп'яхової поцікавилися, чи її ніколи не бентежило питання віку з чоловіком. "Ніколи не бентежило. Не помічаємо різницю", – відповіла дівчина.

Віктор Павлік з дружиною Катею / Фото з її інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Реп'яхова розповідала про минулі стосунки. До Павліка вона зустрічалася з бідним студентом, якого годувала та навіть платила у транспорті. "Колись я заслуговувала на бідного студента, але часи змінюються, змінююся і я", – заявила блогерка, коли її запитали, чи закохалася б вона в чоловіка, якби він був не зіркою, а водієм.